Фьючерсы на европейские фондовые индексы подскочили в понедельник

06.04.2020, 9:30, Новости дня

Фьючерсы на европейские фондовые индексы подскочили более чем на 4%, поскольку замедление роста смертности от коронавируса во Франции и Италии дает надежды на то, что меры по борьбе с пандемией начали показывать результаты. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли на 4,1% к 9:00 мск. Фьючерсы на немецкий индекс DAX и французский CAC прибавили 4,5% и 4% соответственно.

В воскресенье Италия заявил о самом низком дневном показателе смертности от COVID-19 более чем за две недели. Во Франции дневное число смертей от коронавируса также сократилось.

Индекс STOXX 600 продемонстрировали снижение по итогам прошлой недели на фоне разочаровывающих данных о деловой активности в регионе.

Сводный PMI еврозоны в марте рухнул с февральского уровня 51,6 до рекордно низкой отметки 29,7 пункта, заявил в пятницу исследовательская компания IHS Markit. Мартовские данные указывают на максимальное месячное снижение активности за весь период наблюдений, с июля 1998 года.

Между тем, сообщения о госпитализации премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с коронавирусом в понедельник сдерживают рост фьючерсов на FTSE 100.