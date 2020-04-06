 

Блогеры сравнили характеристики первых смартфонов на iOS и Android

06.04.2020, 9:30, Разное

Авторы YouTube-канала EverythingApplePro сравнили работу первых смартфонов, функционирующих на мобильных операционных системах iOS и Android. Дебютный смартфон корпорации Apple мир увидел в 2007 году – речь идёт об iPhone 2G. Уже через год был выпущен HTC Dream, он и положил начало истории Android.
Наряду со схожестью габаритов, мобильные аппараты различались длинами диагоналей: у смартфона с iOS она составляла 3,5 дюйма, у конкурентной модели – 3,2. В обоих девайсах разрешение ограничивалось 320 x 480 точек. iPhone был намного тоньше, из-за чего его было более удобно держать в руке. Разработчики HTC Dream попытались скомбинировать в устройстве новый и старый миры, сохранив в нём qwerty-клавиатуру и джойстик, в то время как на «яблочном» смартфоне управление осуществлялось посредством сенсорного дисплея и кнопки Home. Сотрудники Apple уже на тот момент убрали возможность замены аккумуляторной батареи, тогда как у Android-модели она сохранялась.

К недостаткам iPhone 2G тогда относили невозможность установки обоев на рабочий стол, к «плюсам» – выбор различных фонов для экрана блокировки. У HTC Dream в этом плане всё было наоборот. У первого из названных мобильных аппаратов для разблокировки следовало использовать Slide to Unlock, у второго имелся графический ключ.

У дебютного iPhone функционал был ограничен, а рабочие иконки могли уместиться на пространстве одного дисплея. Нажатием кнопки Home пользователь просто переходил на главный экран, другими возможностями разработчики наделили её уже позднее. В конкурентной модели на Android её владелец мог менять местами иконки, подбирать для себя виджеты и пункт управления, даже заходить в магазин приложений Market. Таким образом, уже на то время ПО превосходило iOS, но полноценная гонка между ними началась позднее.

Что касается ёмкости аккумуляторов, у первого iPhone она составляла 1 400 мАч, у HTC – 1 150 мАч. Несмотря на разницу в разрешении камер (2 Мп и 3,2 Мп соответственно), качество фотографий у обеих моделей было практически одинаковым.

Ранее сообщалось о том, что бюджетный iPhone SE 2020 станет доступным в начале следующего месяца.



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