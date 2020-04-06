Рыбинск. Криминальная хроника с 30 марта по 5 апреля

06.04.2020, 9:26, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске полицейскими применено табельное оружие для остановки автомашины правонарушителя

В Рыбинске нарядом ДПС ГИБДД в микрорайоне Скоморохова гора была замечена автомашина «ВАЗ – 2114», которая двигалась с нарушением правил дорожного движения, стекла полностью затонированы. Сотрудниками полиции была принято решение остановить транспортное средство для проверки. Водитель автомашины отчетливо видел и понимал требования сотрудников Госавтоинспекции, но продолжал движение, пытаясь скрыться.

В ходе преследования водитель неоднократно игнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и создавал реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Полицейские неоднократно предупреждали водителя, что в случае неповиновения законным требованиям остановить транспортное средство, они применят табельное огнестрельное оружие для остановки автомобиля, однако, водитель продолжал движение.

В соответствии с законом «О полиции» для остановки транспортного средства за пределами населенного пункта были произведены выстрелы, повреждены задние колеса, автомобиль остановлен, водитель задержан.

Установлено, что водитель молодой человек 2001 г.р., управлявший транспортным средством, находился в состоянии опьянения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях в т.ч.: по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за управление автомобилем без государственного регистрационного знака; по ч.3 ст. 12.2 КоАП РФ за установку на транспортное средство заведомо подложного государственного регистрационного знака; по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора; по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Сотрудниками ГИБДД вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения); а также по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения).

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляя автомобилем.

В Рыбинске задержан подозреваемый в присвоении сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что жительница г. Рыбинска отдала телефон малознакомому мужчине в ремонт. Однако телефон он не вернул. Ущерб от кражи заявитель оценила на сумму 4,5 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый житель микрорайона Мариевка 1987 г.р. Мужчина пояснил, что договорился отремонтировать телефон за определенную сумму, однако, впоследствии понял, что продешевил и решил просто продать телефон выпучив денежные средства на собственные нужды.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 160 УК РФ ( Присвоение или растрата ). Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 1 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового – «102».

Расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в ходе конфликта с неизвестным мужчиной, находившемся в состоянии алкогольного опьянения, мужчине 1987 г.р. были причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления житель Рыбинского района 1992 г.р., которым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 1 ст. 118 УК РФ причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В микрорайоне Веретье сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Форд Фокус» под управлением жителя г. Рыбинска 1974 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже был привлечен к ответственности за совершение аналогичного правонарушения и лишен права управления транспортными средствами.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.