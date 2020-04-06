Утвержден список наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики

06.04.2020, 9:16, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

В перечень, опубликованный на сайте Кабмина, включены девять сфер деятельности:

– авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

– деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

– гостиничный бизнес; общественное питание;

– деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

– деятельность по организации конференций и выставок;

– деятельность по предоставлению бытовых услуг населению – ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Ранее в Кремле заявили, что мировой экономический кризис еще заявит о себе, нужно к нему готовиться, а также отметили, что продление нерабочей недели в РФ является огромной нагрузкой для экономической жизни страны.

Между тем, бизнес благодаря принятому решению об отсрочке уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий в пострадавших отраслях будет избавлен от расходов на сумму 140 млрд рублей. Кроме того, программа переноса платежей по кредитам, которая, как ожидается, охватит 10% всего кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства, избавит бизнес от выплаты 115 млрд рублей.

Также бизнес сэкономит почти 300 млрд рублей благодаря инициативе президента Владимира Путина о снижении страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса с 30% до 15%.