 

Стали известны итоги обследования взорвавшегося дома в Орехово-Зуево

06.04.2020, 9:16, Новости дня

Состояние пятиэтажного жилого дома в подмосковном Орехов-Зуево после взрыва бытового газа признано пограничным между ограниченно-работоспособным и аварийным по итогам обследования мобильным диагностическим комплексом «Стрела-П», сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«Согласно экспертному заключению, здание находится в ограниченно-работоспособном – аварийном состоянии», – передает РИА «Новости» сообщение представителя оперштаба.

По его словам, в понедельник жилой дом жилой дом планируется дополнительно обследовать рабочей группой администрации города и произвести оценку материального ущерба.

В оперштабе сообщили также, что специалисты завершили вывоз обломков конструкций дома. Всего вывезено 312 кубических метров, в том числе 132 кубометра за минувшие сутки.

В субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв, предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. Погиб один человек, трое пострадали. 

Всего из дома, где в 80 квартирах зарегистрированы 155 человек, эвакуировали 200 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником

26.03 / Число зараженных COVID-19 в Италии за сутки выросло до 62 тыс. человек

11.02 / Филиппины уведомили США о прекращении военного соглашения

20.02 / В Конституции предложили прописать лишение гражданства террористов и педофилов

21.02 / Наказание по-гречески: еще двум российским морякам суд дал почти 395 лет тюрьмы

10.03 / Крашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроков

20.03 / Цены на нефть растут более чем на 3%

25.03 / Глава ООН обратился к лидерам «Большой двадцатки» с просьбой о помощи

20.02 / Автоновости: Опубликованы снимки китайской копии Toyota Land Cruiser 200

17.02 / Топ-10 регионов России с самым высоким качеством жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска