Трамп выступает за лечение коронавируса непроверенным лекарством

06.04.2020, 9:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп вновь выступил за применение успешного лекарства от малярии, волчанки и артрита для лечения нового коронавируса несмотря на то, что его эффективность в борьбе с COVID-19 не доказана.

«Что вы теряете?» – спросил Трамп в воскресенье на брифинге в Белом доме, на котором он расхваливал гидроксихлорохин.

По его словам, запасы препарата составляют 29 миллионов доз. Президент назвал его «очень сильным и мощным лекарством, которое не убивает людей».

Люди умирают, сказал Трамп, и нет пары лет на то, чтобы заниматься испытаниями этого препарата.

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарств сообщило, что оно выдало экстренное разрешение на применение лекарства, поскольку альтернативных методов лечения COVID-19 нет.

Но член рабочей группы Белого дома и ведущий эксперт страны по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS в воскресенье, сказал, что научных доказательств пользы этого лекарства для борьбы с коронавирусом нет.

По его словам, данные по гидроксихлорохину «в лучшем случае наводят на размышления».

«Были случаи, которые показывали, что может быть эффект, но были и другие случаи, которые показывали, что эффекта нет», – сказал он.

Когда на брифинге в Белом доме журналист попытался спросить Фаучи о гидроксихлорохине, Трамп вмешался и не позволил доктору ответить на вопрос, который, по словам Трампа, уже задавали «15 раз».

Другие медэксперты говорят, что людям, которые не являются врачами, то есть таким, как Трамп, не стоит давать подобные советы из-за возможных опасных побочных эффектов.

Хотя генеральный хирург США Джером Адамс в воскресенье призвал американцев готовиться к неделе, которую он сравнил с Перл-Харбором и 11 сентября, член рабочей группы доктор Карен Биркс заявила, что снижение количества смертей и случаев заболевания в Италии и Испании – двух крупнейших очагов COVID-19 в Европе – дает американским экспертам надежду.

Глава рабочей группы вице-президент Майк Пенс заявил, что он видит «проблески надежды», отметив, что соблюдение американцами принципов социального дистанцирования и выполнение других советов экспертов означает, что страна «пройдет через это быстрее, чем мы думали».

В воскресенье бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса в одной из каирских больниц, согласно его странице в Facebook. Эту информацию также подтвердили представители властей Египта. Ему было 67 лет.

Некоторое время Джибриль возглавлял Ливию после того, как многолетний диктатор Муаммар Каддафи был свергнут и убит в 2011 году.

Тем временем Бронксский зоопарк в Нью-Йорке сообщил, что тест на коронавирус, взятый у 4-летней малайской тигрицы Нади, дал положительный результат.

Ветеринары проверили ее, после того как у нее и шести других крупных кошачьих начался сухой кашель. Сообщают, что Надя и другие чувствуют себя хорошо и у них отменный аппетит. Ожидается, что они полностью поправятся.

Зоопарк закрыт для посетителей, и его администрация не сообщила, когда заболела тигрица. Ветеринары утверждают, что нет доказательств того, что кошки и собаки могут передавать коронавирус своим владельцам.