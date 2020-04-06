Учёные из Сингапура рассчитали вероятность заражения коронавирусом от внешне здоровых людей

06.04.2020, 9:09, Разное

В результате проведённого исследования учёным из Сингапура удалось рассчитать вероятность заражения коронавирусом COVID-19 от внешне здоровых людей, у которых отсутствуют соответствующие симптомы. Итоги научной работы обнародованы на интернет-портале Федерального агентства министерства здравоохранения США по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно выводам, сделанным сингапурскими специалистами, инфицирование коронавирусом в одном из десяти случаев возможно от человека с бессимптомным течением заболевания. Учёные провели анализ историй болезней более 240 пациентов, заражённых COVID-19. Данная тенденция передачи вируса от внешне здорового человека мешает сдерживать распространение коронавирусной инфекции, считают авторы исследования. Именно поэтому важно соблюдать социальную дистанцию или самоизоляцию, информирует РИА Новости.

Распространение коронавируса COVID-19 началось в декабре минувшего года из китайской провинции Хубэй. На текущий момент число инфицированных в мире уже превышает 1,1 млн человек. Около 60 тысяч пациентов скончались.