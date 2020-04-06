 

В Сеть загрузили демоверсию эмулятора PlayStation 4 Spine для системы Linux

06.04.2020, 9:09, Разное

В Сети опубликовали демоверсию новейшего эмулятора PlayStation 4, способного запускать на стационарном компьютере до 50 различных игр. Программа под названием Spine предназначена для операционной системы Linux.
Однако речь не идет о полноценном запуске игр, выпускаемых для PlayStation 4. Так, в нашумевший проект Marvel’s Spider-Man поиграть не выйдет. Продукт, с большой долей вероятности, не запустится, а если игру удастся включить, то тестеры столкнутся с огромным количеством «глюков», «багов» и прочих артефактов в изображениях.

По словам разработчика, нынешняя демоверсия запускает в основном от 20 до 50 инди-игр. Сейчас программа находится в открытом доступе на портале GitHub, откуда ее может скачать любой желающий.

Стоит отметить, что в феврале другие разработчики представили демоверсию своего эмулятора PlayStation 4 GPCS4, но уже для ОС Windows.



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