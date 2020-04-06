Роспотребнадзор запускает в Москве и Подмосковье тестирование на коронавирус на дому

06.04.2020, 9:06, Новости дня

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора объявил о запуске с 6 апреля массового тестирования на коронавирус на дому. Процедура будет платной.

Тестирование будет проводиться пока только в Москве и Подмосковье, но в дальнейшем охватит все регионы России.

Для проведения анализа используется высокочувствительная тест-система, разработанная учеными Центрального НИИ эпидемиологии, сообщили в ведомстве. Процедура проходит практически бесконтактным способом, для нее не требуется назначение врача.

“Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте”, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Накануне глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала “Россия 1” сообщила, что Роспотребнадзор проведет исследование на число россиян, которые уже получили иммунитет к коронавирусу.

По словам Поповой, тест-система, которая определяет антитела к новому коронавирусу, будет зарегистрирована на текущей неделе. Она произведена государственным научным центром “Вектор”.

“Уже запланировано и разработано популяционное исследование, надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где еще не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция”, – цитирует Попову “Интерфакс”.

Как отметила глава Роспотребнадзора, накопить и проанализировать данные по иммунитету россиян к коронавирусу будет возможно примерно через десять дней после начала проведения исследований.

По данным на 5 апреля, в России зарегистрированы более 5,3 тысячи случаев COVID-19, 47 человек умерли. В Москве заболели 3893 человека. Всего в стране проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус.