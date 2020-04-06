В Москве у троих священников РПЦ обнаружен коронавирус, еще у двоих выявлены симптомы COVID-19

06.04.2020, 9:06, Новости дня

У троих православных священников Москвы обнаружен COVID-19, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирусом заразились иерей Николай Рыжков (храм иконы Божией Матери “Утоли моя печали” в Марьино), иерей Виктор Волков (храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском) и иерей Георгий Дехтярев (храм Вознесения Господня на Горохов поле).

Кроме того, у настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Георгия Бреева и клирика того же храма Дмитрия Карпова выявлены симптомы коронавируса, но диагноз пока не подтвержден.

В РПЦ попросили контактировавших с этими священниками “быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться”.

Ранее РПЦ отказывалась вводить какие-либо ограничения из-за распространения в России коронавирусной инфекции. 17 марта патриарх московский и всея Руси Кирилл потребовал ужесточить санитарные правила при богослужениях, а 29 марта во время службы в храме Христа Спасителя в Москве заявил, что на богослужение необязательно ходить во время эпидемии: “И без посещения храма можно спастись”.

3 апреля патриарх московский и всея Руси Кирилл объехал Москву с молитвой об избавлении от “морового поветрия” – нового типа коронавируса COVID-19. В автомобиле “Мерседес” с мигалкой, в котором ехал патриарх, также находилась икона Богоматери “Умиление”, которую верующие считают чудотворной.