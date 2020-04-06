«В Россию с любовью» – большинство крымчан по-прежнему довольны воссоединением с Москвой

06.04.2020, 8:55, Новости дня

Картина жизни в Крыму, которую рисуют на Западе активисты и правозащитные организации, по всей видимости, не вполне соответствует действительности, пишет Foreign Affairs. Как установили обозреватели издания на основе проведённых по запросу редакции соцопросов, несмотря на наличие целого ряда проблем крымчане отнюдь не ощущают, что их «оккупировали» — как и шесть лет назад, большинство из них воспринимают воссоединение с Россией положительно.



Reuters

Шесть лет тому назад Москва «захватила украинский Крым*» и «поспешно» провела на его территории рефрендум, на котором 97% жителей полуострова высказались за присоединение к России. Мировое сообщество, впрочем, восприняло голосование как «организованную под дулами автоматов фикцию» и сочло, что «Крым присоединился к РФ не по своей воле, а был аннексирован». Те события ежегодно отмечаются Россией и её оппонентами по-разному: тогда как российские власти установили в качестве «дня возвращения Крыма» 18 марта, когда полуостров официально вошёл в состав страны, «противники российского президента Владимира Путина» вспоминают об «аннексии» 27 февраля — в день, когда «российские силы начали тайные операции по захвату» крымской территории. В нынешнем году глава американского Госдепа Майк Помпео в эту дату опубликовал официальное заявление, заявив, что США «не признают сейчас и никогда не признают» Крым российским и призывают Москву «отказаться от оккупации» полуострова.

«Но считают ли сами крымчане, что живут на оккупированной территории под сапогом российских вторженцев? — продолжают авторы. — Некоторые определённо считают». Как поясняют журналисты, международные правозащитные организации и местные активисты зафиксировали на полуострове многочисленные примеры «подавления политического инакомыслия и вынесения активистам из мусульманского меньшинства татар приговоров к тюремным срокам». Вместе с тем, как подчёркивают обозреватели Foreign Affairs, на Западе куда меньше внимания уделяется настроениям большинства жителей Крыма — а, как показали проведённые в 2014 и 2019 годах по заказу журналистов соцопросы, крымчане в целом «выступали и по-прежнему выступают за аннексию Россией». «Такие настроения большинства осложняют преобладающую на Западе картину присоединения Крыма, воспринимаемого там как агрессивный захват чужой территории», — признают авторы.

Состоявшийся в марте 2014-го крымский референдум «имел серьёзные изъяны» — его провели в большой спешке в сложных условиях «военного вторжения», и потому те жители полуострова, которые выступали против Москвы, просто бойкотировали голосование, говорится в материале FA. Тем не менее, нельзя отрицать, что пусть не все, но большинство крымчан восприняли воссоединение с Россией в радостью, о чём свидетельствуют многочисленные исследования общественного мнения, организованные во время «аннексии» и непосредственно после неё, включая и исследование, проведённое в те годы «Левада-Центром» по просьбе редакции FA. «Да, РФ своими действиями в Крыму показала неуклюжесть и склонность к экспансионизму, поправ международные законы и нормы. Однако большинство крымчан это никак не обеспокоило», — констатируют обозреватели журнала.

С 2014 года Москва «вложила в Крым серьёзные средства» — Москва «немалой кровью» смогла подключить полуостров к своей инфраструктурной сети, обеспечив его электричеством и газом вместо Украины, а также выстроила 19-километровый мост через Керченский пролив, который «не только демонстративно соединил Крым с Россией, но и стал символом желания администрации Путина привязать полуостров к родине», пишут авторы. На полуостров за эти годы въехали многие тысячи новых жителей — по некоторым данным, их число достигло четверти миллиона, — и стали регулярно приезжать российские туристы, подчёркивают журналисты.

Редакция FA в рамках масштабного проекта по изучению общественного мнения на постсоветском пространстве вновь обратилась в «Левада-Центр» в декабре 2019 года с запросом о проведении ещё одного исследования, чтобы оценить ситуацию, сложившуюся через пять лет после предыдущего опроса, говорится в статье журнала. Как уточняют обозреватели издания, в рамках нового исследования социологи обратились с вопросами к 826 жителям Крыма, 54% которых согласились принять участие в опросе; для изучения их мнений были использованы «как прямые вопросы, так и экспериментальные, предназначенные для получения надёжных ответов по щепетильным темам». Выборка респондентов была составлена таким образом, чтобы адекватно отражать национальный состав населения Крыма согласно переписи 2014 года: 66% из них назвали себя русскими, 13% — татарами, а 16% — украинцами, подчёркивают журналисты.

Благодаря полученным данным, журналисты FA смогли среди прочего сравнить то, как крымчане оценивали своё будущее в 2014 году, и то, как они оценивают его теперь, пишут авторы. Отвечая на вопрос о том, улучшится ли ситуация на полуострове через два года, русские респонденты в 2014 году проявляли большой оптимизм — тогда среди них положительно оценили свои перспективы 93%; однако в 2019-м это число снизилось до 73%. Вместе с тем, доля крымских татар, рассчитывающих на положительные перемены в течение ближайших двух лет, выросла с 50% в 2014-м до 81% в 2019-м. В свою очередь, оптимизм украинцев остался примерно на том же уровне: 75% в 2014-м и 72% пять лет спустя, перечисляют обозреватели FA. «Такой в целом высокий уровень оптимизма среди всех этнических групп позволяет предположить, что большинство крымчан довольны тем, что перешли от Украины к РФ — стране более богатой», — констатируют журналисты.

Несмотря на «бытовые логистические трудности», связанные с выходом из состава Украины, уровень поддержки воссоединения с Россией на полуострове остаётся прежним: как в 2014-м, так и в 2019-м 84% русских и 77% украинцев в Крыму положительно оценили итоги референдума, говорится в материале FA. Кроме того, «как это ни удивительно», крымские татары стали относиться к вступлению в состав РФ лучше: положительное отношение к референдуму в 2019 году среди них выразили 52% опрошенных против 21% в 2014-м, подчёркивается в статье. Как отмечают авторы, эта этническая группа в связи с репрессиями сталинской эпохи давно «испытывает к Москве подозрения и обиду», а то, что многие из них стали лучше относиться к результатам референдума, показывает «экономические плюсы включения полуострова в Российскую Федерацию». Вместе с тем, многие украинцы и татары, которые, по всей видимости, не желали жить при российской власти, полуостров покинули — по разным оценкам, таких людей было до 140 тыс., пишут журналисты.

Новый опрос также продемонстрировал, что крымчане «уверены, что РФ устоит под давлением внешних экономических санкций», наложенных на Москву США и рядом других западных стран — за минувшие с момента воссоединения пять лет количество респондентов, обеспокоенных в связи с возможным эффектом подобных мер, снизило с 80 до 54%, констатируют авторы. «Крымчане, как и жители других российских регионов, по всей видимости, привыкли жить под санкциями», — полагают обозреватели FA.

Между тем, несмотря на в целом положительно отношение к аннексии, большинство крымчан всё же без колебаний называют проблемы, которые по-прежнему испытывает полуостров даже после «аннексии», пишут авторы. В 2014 году 73% опрошенных ожидали, что в результате референдума Крым столкнётся с «серьёзными» или «многочисленными» проблемами, и пять лет спустя многие из этих опасений остаются в силе; по этой причине в новый опрос, проведённый в конце 2019-го, был включён особый вопрос, в котором респонденты должны были назвать три главные проблемы Крыма. В этом плане респонденты из трёх главных этнических групп полуострова сошлись во мнениях — большинство из них в первую очередь «выразили серьёзную озабоченность по поводу низких пенсий и зарплат, а также так и не изжитой проблемы безработицы», второй проблемой назвали «низкие инвестиции в образование и здравоохранение со стороны государства», а ещё «озвучили беспокойство по поводу устойчивости экономики региона, инфляции и медленных темпов развития региональной инфраструктуры», говорится в статье FA. При этом политические вопросы, включая «состояние местных и федеральных властей, права человека и отношения с Украиной и другими странами», их, судя по результатам исследования волнуют гораздо меньше; в этом плане крымчане похожи на жителей других постсоветских государств, где население заботят в первую очередь не политические, а локальные экономические проблемы, подчёркивают обозреватели издания.

По данным FA, отношение крымчан к «архитектору аннексии» Владимиру Путину в 2019 году стало неоднозначным: рейтинг президента в течение последних лет снижался по всей России, упав к январю 2020-го до 68%, тогда как в Крыму, согласно новому опросу «Левады», он составил 55%. При этом украинцы и русские оценивают деятельность лидера РФ более положительно (61% и 60% соответственно), тогда как среди татар его рейтинг составил лишь 34%, что отражает «по-прежнему сохраняющееся среди крымских татар недоверие к правительству Путина, хоть они и довольны изменением экономического положения в регионе», говорится в материале издания. Вместе с тем, как отмечают журналисты, на прямой вопрос «Доверяете ли вы Путину?» в 2019 году положительно ответило 85% респондентов — то есть, ровно столько же, сколько и в 2014-м.

Результаты опроса «не стоит воспринимать как попытку подправить тот образ Крыма, который представляют на Западе украинские активисты и правозащитные организации»: на полуострове «несомненно случаются нарушения прав человека», местные власти «усложняют жизнь активистам и тем, кто по-прежнему выступает против аннексии», а коррупция «остаётся повсеместным феноменом», оговариваются обозреватели FA. «Однако когда украинские активисты и западные политики утверждают, что жители Крыма «живут в оккупации», они путают ощущения отдельной группы людей и настроения крымчан в целом, — подытоживают журналисты. — Большинство Крымчан не воспринимают власть Москвы как гнёт, нечто чужое или неугодное. Напротив, как можно судить по нашим опросам, они вполне довольны жизнью в путинской России».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

