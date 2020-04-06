 

Дональд Трамп «увидел свет в конце туннеля» в ситуации с пандемией коронавируса

06.04.2020, 8:53, Разное

Американский президент США Дональд Трамп сообщил, что в ситуации с пандемией коронавируса он все же «начинает видеть свет в конце туннеля». Обнадеживает его тот факт, что в Нью-Йорке сократилось количество смертей.
Если в самом начале распространения инфекции лидером по количеству зараженных людей являлся Китай, то в конце марта очаг эпидемии COVID-19 переместился в США. Наиболее удручающая ситуация развивалась в Нью-Йорке, куда Трамп в целях дополнительной поддержки отправил войска и медперсонал.

Сейчас глава США Дональд Трамп склонен считать, что в недалеком будущем действиями американцев, борющихся с коронавирусом, будут гордиться все. Кроме того, политик заявил, что он «начал видеть свет в конце туннеля».



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