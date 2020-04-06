Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

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06.04.2020, 8:53, Новости дня

Единственным эффективным способом профилактики коронавируса является вакцинация, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов.

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», – подчеркнул он в эфире передачи «Жить Здорово!»

По словам профессора, около 20 компаний, производящих медицинские препараты, столкнулись с трудностями при производстве вакцины от коронавируса.

«Проблема только в одном – нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины», – отметил Горелов.

Горелов считает, что РФ должна быть интегрирована в мировое пространство в вопросе создания вакцины от коронавируса.

«Да, будет соревнование. 20 компаний предложат на планете Земля вакцину, но мы будем вакцинироваться той вакциной, которая будет наиболее эффективна. Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки», – сказал специалист.

При этом он уточнил, что вакцина от гриппа не защищает от коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доклинические исследования российской вакцины от коронавируса проведут до 22 июня, после чего будут начаты клинические исследования на людях. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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