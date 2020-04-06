Ученые выяснили природу кудрявости волос

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06.04.2020, 8:53, Разное

Российские исследователи установили природу кудрявости волос. Наследственность в данном случае играет незначительную роль.
В ходе исследования был обнаружен белок, в зависимости от строения которого появляется или отсутствует признак кучерявости. Рост волос сопровождается формированием новых клеток, в этом процессе активно участвуют волосяные луковицы и капилляры. Взаимное расположение образовавшихся структур влияет на появление кудрявости. С большой долей вероятности при расположении клеток на одной линии и одинаковом расстоянии друг от друга волосы растут ровными. Изменяющийся порядок распределения вызывает их волнистость.

Частое использование щипцов с высокой температурой и химических реагентов может отразиться на структуре волос. Не стоит злоупотреблять косметическими процедурами, с помощью которых волосы выпрямляются или завиваются в кудри. Даже при кратковременном измененном состоянии может возникнуть побочный эффект. В результате нарушается здоровье волос, что приводит к их выпадению.



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