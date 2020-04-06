Подозреваемого в стрельбе под Тюменью задержали
06.04.2020, 8:48, Новости дня
Мужчина, открывший 5 апреля стрельбу в деревне Маслова в Тюменской области, задержан по подозрению в покушении на убийство двух человек. В результате его действий женщина находится в реанимации, сообщили в региональном СК.
«Подозреваемый задержан, ружье изъято. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, в воскресенье в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
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