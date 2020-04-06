 

Способное достроить «Северный поток – 2» судно приблизилось к Европе

06.04.2020, 8:48, Новости дня

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», продолжило движение на запад и в очередной раз сменило пункт назначения.

В настоящее время судно направляется в испанский порт Лас-Пальмас, который находится на Канарских островах. Судно должно дойти туда ориентировочно 18 апреля, передает РИА «Новости».

Напомним, 28 марта судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток – 2», продолжило движение на запад, оно движется в Атлантику. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Министр энергетики Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование «Черского» – это один из вариантов достройки «Северного потока – 2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.



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