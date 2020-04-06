Стало известно о гибели в ДТП блогера Павла Петеля

06.04.2020, 8:48, Новости дня

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, Петель пропал 4 апреля. Он отправился в миграционный центр в Сахарово, поскольку не являлся гражданином России, для подачи документов на патент для работы. Около 12.45 он сообщил друзьям, что все прошло нормально и он возвращается. После этого блогер на связь не выходил.

Как выяснилось, Павел погиб в аварии в подмосковном Подольске. Автомобиль, на котором он ехал, на скорости около 200 километров в час влетел в стоящую фуру. В автомобиле находились три человека, все они погибли.

Павел Петель прославился благодаря своим эпатажным образам. За появление на публике и в телепередачах в образе бородатой женщины получил прозвище «русская Кончита Вурст» в честь австрийского поп-певца, выступавшего на «Евровидении-2014». Петель вел блоги в различных соцсетях, где рассказывал о трендах моды, дизайне и одежде.