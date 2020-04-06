 

Мнение: О масштабах предстоящей катастрофы

06.04.2020, 8:38, Разное

Ну вот, началось в колхозе утро ©

Кормилица наша, #нефть, опять полетела вниз на открытии азиатских торгов. На фоне последних событий, конечно, не катастрофа: всего лишь минус 8-10%. Но вполне годная иллюстрация того, как быстро любые ростки оптимизма сменяются волнами пессимизма. И это ведь ещё только прелюдия

Справедливости ради, какого-то серьёзного удешевления «чёрного золота» все аналитики ждали в этом году. Одним из ключевых вопросов для отрасли оставался явно видимый переизбыток добычи нефти на 2020 год, а его виновниками назывались сланцевые компании-операторы, по росту добычи которых прогнозы разнились от от 400 тыс. до 1.2 млн баррелей в сутки. Одно только это потенциально снижало оценку среднегодовых цен на нефть на десяток долларов легко.

Действительность, как мы знаем превзошла ожидания. И продолжает превосходить.

Сегодня прикидочные цифры по спаду спроса доходят до 35 млн баррелей в сутки. Что не исключено, если те же Штаты уйдут на полный локдаун, а карантины повсеместно будут пролонгироваться. На фоне этого Саудовская Аравия, по заявлениям и оценкам, уже нарастила добычу до 12 млн баррелей в сутки и продолжает заполнять танкеры. То есть, предложение неадекватно и непропорционально велико. И даже его картельное – с участием США и Канады – сокращение на 10 млн баррелей в сутки уже не спасёт ситуацияю.

Понятно, что качать нефть в ёмкости долго не получится. Но это и не нужно. Тут ведь счёт и так идёт на недели. Если до начала лета ситуация не исправится, то хранилища начнут переполняться в любом случае, и тогда физический рынок и его невидимая рука обязательно двинут цены ещё ниже в попытке сбалансировать нефтяной профицит теперь вынужденной остановкой производства. Вопрос лишь в том, кого из крупных игроков вынудят остановиться.

Вам не кажется, что Россия здесь – идеальный кандидат в мальчики для битья?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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