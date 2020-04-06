Календарь: 6 апреля – День «дяди Вовы» из «Кин-дза-дзы!»

06.04.2020, 8:36, Новости дня

В этот день в 1933 году родился Народный артист РСФСР Станислав Любшин.

Станислав Андреевич Любшин родился 6 апреля 1933 года в деревне Владыкино (ныне — район Москвы), в крестьянской семье. В деревне было развлечение — драмкружок, организованный женщинами совхоза. Станислав увлекся работой кружка. Он окончил школу, потом кислородно-сварочный техникум.

Но театр манил… В 1959 году Любшин окончил театральное училище имени М.С. Щепкина. Его дипломной работой была игра в спектакле «Оптимистическая трагедия», после чего актер попал в труппу театра «Современник», где проработал четыре года. Затем была работа в театре на Таганке (1964-1967), в театре им. М.Н. Ермоловой (1974-1977), в театре на Малой Бронной (1977-1979). С 1981 года и по настоящее время Любшин — актёр МХАТа им. А.П. Чехова.

Наиболее известные его роли на сцене в спектаклях: «Пять вечеров», «Добрый человек из Сезуана», «Голый король», «Герой нашего времени», «Веранда в лесу», «Тартюф», «Призраки среди нас», «Колея», «Вишнёвый сад», «Борис Годунов», «Сирано де Бержерак», «Немного нежности», «Обрыв» и других.

В кино Станислав дебютировал в 1959 году в картине «Сегодня увольнения не будет». Но известность ему принес фильм «Мне двадцать лет» в 1965 году, где он сыграл Славку Костикова. Далее последовал ряд картин, после которых слава актера значительно возросла. К их числу принадлежит фильм «Щит и меч» (за работу в котором Любшин получил звание лучшего актёра 1968 года) и картина «Пять вечеров» (1978).

Начиная с 1970 года Любшин играл во многих фильмах — «Красная площадь», «Монолог», «Ксения, любимая жена Федора», «Сентиментальный роман», «Степь», «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза!», «Тартюф», «Царь Иван Грозный», «Увидеть Париж и умереть», «Заколдованный участок», «Кружева», «Раскол», «Дед», «Пятая стража», «Великая», «Годунов» и других. Всего в его фильмографии более 70 киноролей.

Пробовал Любшин свои силы и в режиссуре. Среди режиссёрских работ — его дебютный фильм «Позови меня в даль светлую» (1977) и картина «Три года» (1980).

Народный артист РСФСР — Станислав Андреевич Любшин награждён орденами Почёта, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он и сегодня творчески активен — играет на сцене и снимается в кино. Живёт и работает в Москве.

События дня:

1896 г. – в Афинах открылись первые современные Олимпийские игры.

1930 г. – Постановлением ЦИК СССР учреждены орден Ленина и орден Красной Звезды.

Именинники:

Владимир, Екатерина, Петр, Степан.

Родились:

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Игорь Саруханов – (1956 г.) – заслуженный артист России.

Кирилл Андреев (1971 г.) – певец, участник группы «Иванушки International».

Денис Клявер (1975 г.) – певец, экс-участник группы «Чай вдвоем».