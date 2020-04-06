Вирусолог назвал новую категорию граждан, лидирующую в группе риска по COVID-19

06.04.2020, 8:30, Разное

Многие специалисты сегодня относят в группу риска по вирусу COVID-19 маленьких детей и стариков, связывая это со слабой иммунной системой. Вирусолог Виктор Зуев назвал новую категорию граждан в этом перечне, для которых данная инфекция представляет собой ещё большую угрозу.

Речь идёт о беременных, так как лечить их, по сравнению с детьми и пожилыми, очень сложно, поскольку имеется риск навредить плоду. Виктор Зуев акцентировал внимание на осложнениях, которые провоцируются у новорожденного в дальнейшем, если его мама, будучи в положении, переболела гриппом. Об этом врач пояснил в рамках телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Доктор меднаук призвал будущих мам особенно тщательно беречь себя от инфекционных болезней, помня об ответственности, лежащей на них.