«Адмирал Горшков» ушел на Беломорскую базу для погрузки «Циркона»

06.04.2020, 8:30, Новости дня

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» Северного флота ушел на Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты «Циркон» для проведения следующей испытательной стрельбы, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Фрегат «Адмирал Горшков» ушел в Беломорскую военно- морскую базу для проведения ряда регламентных работ, а также погрузки в пусковую установку ракеты «Циркон», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, «ожидается, что вторые испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой будут выполнены с корабля в апреле – мае».

В пресс-службе Северного флота, а также в НПО машиностроения (по данным СМИ, разработало ракету «Циркон», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») отказались комментировать предоставленную источником информацию.

В начале января гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля. Носителем стал фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».

В четверг сообщалось, что «Адмирал Горшков» вышел из главной базы Северного флота Североморска в Северодвинск (Архангельская область) для планового обслуживания и частичной модернизации.