Сергей Соседов о сменившей имя дочери Валерии: «Выделяться нужно голосом и манерами»

06.04.2020, 8:30, Разное

Дочь отечественной эстрадной исполнительницы Валерии Анна Шульгина недавно официально сменила имя, став Шеной. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что подобное решение вряд ли поможет ей стать популярной, так как «выделяться нужно голосом и манерами».

Немало российских звёзд, известных поклонникам под сценическими псевдонимами, при рождении получали совсем другие имена. Среди них, к примеру, Прохор Шаляпин, Анита Цой, Дима Билан и другие. Певица Валерия тоже не исключение и раньше носила имя Алла, но так её давно не называют даже самые близкие родственники. Дочь исполнительницы Анна Шульгина пошла по стопам именитой матери и стала Шеной. Валерия с пониманием отнеслась к изменениям, говоря, что не видит в этом ничего плохого, так как дочери «комфортнее» с другим именем. Сергей Соседов в эфире программы «Звёзды сошлись» раскритиковал решение молодой певицы, считая, что выделяться из «тысяч одинаковых голосов на эстраде» нужно вокальными данными, а не именем.

По мнению Соседова, дочь Валерии не обладает выдающимися данными и является «средней певицей». Для успешной карьеры Шене Шульгиной нужно работать над голосом и манерой исполнения, а вовсе не менять имя. Критик привёл в пример дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Кристину Орбакайте. Он говорит, что изначально артистка не обладала уникальными вокальными данными, однако много и упорно трудилась, чтобы «соответствовать именитой матери».