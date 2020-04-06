Гутерриш заявил, что в мире резко увеличилось число случаев домашнего насилия

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06.04.2020, 8:20, Новости дня

В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом 5 апреля сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет Центр новостей ООН.

Генсек напомнил, что изоляция на дому и карантин – необходимые меры сдерживания пандемии COVID-19. Но в результате женщины могут оказаться лицом к лицу с партнерами, склонными к агрессии.

“Но насилие не ограничивается полем боя. Многих женщин и девочек опасность подстерегает там, где они должны чувствовать себя в полной безопасности: в собственном доме”, – подчеркнул Гутерриш.

По его словам, в некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.

“В то же время медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и испытывают нехватку персонала. Работа местных групп поддержки парализована или им не хватает средств. Некоторые приюты для жертв домашнего насилия закрыты, другие переполнены”, – сказал генсек ООН.

Он призвал власти всех стран включить предотвращение насилия против женщин и возмещение причиненного им ущерба в свои планы борьбы с COVID-19 в качестве одной из основных задач.

Гутерриш предложил объявить приюты для пострадавших от насилия службами жизнеобеспечения и установить в продуктовых магазинах и аптеках аварийные системы сообщения об угрозе насилия. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 апреля во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 1 274 923 человека. От COVID-19 уже умерло 69 479 человек, 260 484 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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