На Донбассе ранения получил один украинский военный – штаб ООС

06.04.2020, 8:20, Новости дня

За прошлые сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“С помощью дежурных огневых средств украинские защитники принимали необходимые меры воздействия на оккупационные войска для прекращения обстрелов”, – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Каменки, Гнутово, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного, Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вблизи хутора Вольный и Крымского.

По данным разведки ООС, украинские военные 5 апреля нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили два грузовика боевиков – КамАЗ и “Урал”, а также один беспилотный летательный аппарат “Застава”, изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.