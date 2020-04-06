Поезда из Новосибирска в Томск и Красноярск отменены из-за коронавируса

06.04.2020, 8:18, Новости дня

Из-за коронавируса отменено ж/д сообщение из Новосибирска в Томск и Красноярск. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу РЖД. С 8 апреля временно прекратят ходить скорые поезда в Томск, а с 9 апреля — и в обратном направлении. Поезда в Красноярск будут отменены с 10 апреля.

Начиная с 7 апреля другие железнодорожные рейсы будут ходить из Омска в Новосибирск будут осуществляться во вторник, четверг и воскресенье. С 9 апреля поезда в обратном направлении сообщение будут отправляться по понедельникам, средам и пятницам. С 8 апреля сообщение из Новосибирска в Абакан не будет осуществляться по четным дням.

Напомним, с 17 марта также прекращено движение поездов из Бийска в Новосибирск.

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ГТРК "Новосибирск"