В Великобритании из-за фейков жгут вышки сотовой связи

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06.04.2020, 8:18, Новости дня

Правительство Великобритании намерено обсудить с представителями крупнейших интернет-платформ дополнительную фильтрацию контента после того, как очередная “теория заговора” привела к поджогам базовых станций сотовой связи. Широко распространяющиеся в YouTube и социальных сетях фейки утверждают, что излучение от сотовых вышек 5G снижает иммунитет, делая людей беззащитными перед коронавирусом.

Как пишет Guardian, полиция расследует возгорания базовых станций 5G в Бирмингеме, Мерсисайде и Белфасте. Видео поджогов публиковались в интернете.

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон сообщил, что ему начали поступать угрозы после того, как он назвал фейки о негативном влиянии 5G на здоровье “дичью”. Министр культуры Оливер Дауден готовится обсудить с администрацией Facebook, WhatsApp, YouTube и Twitter борьбу с фейками и способы донести до аудитории, что информация о вреде 5G не соответствует действительности.

Распространению ложной информации помогли репосты знаменитостей. Ссылки на фейки о 5G публиковала певица Энн-Мари, а судья из телешоу Britains Got Talent Аманда Холден распространяла ссылку на петицию, в которой утверждалась связь между излучением от 5G-вышек и симптомами COVID-19.

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Вести.Hi-tech



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