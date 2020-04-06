Смолов покинул “Сельту”, получив разрешение клуба

06.04.2020, 8:18, Новости дня

Российский нападающий Федор Смолов заявил, что покинул расположение испанской "Сельты", получив разрешение клуба. Накануне Смолов прибыл из Испании в Россию.

Появилась информация, что Федор нарушил режим самоизоляции и самовольно прибыл в Россию. А также о возможных санкциях со стороны "Сельты". Но футболист заявил, что вернулся в Россию с разрешения своего клуба.

"Ситуация потребовала моего возвращения в Россию. Во время эпидемии коронавируса я хочу находиться ближе к своим родным и близким. Я информировал "Сельту" о своих шагах и действовал согласованно. Буду придерживаться режима самоизоляции. Когда ситуация изменится к лучшему, буду рад вернуться в Виго", — приводит слова Смолова РИА Новости.