 

Цена барреля нефти Brent упала ниже 36,6 доллара

06.04.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 6 апреля, снижаются в пределах 3% в ожидании перенесенной встречи ОПЕК+.

По состоянию на 7.56 мск цена нефть марки Brent опускалась на 1,61% – до 33,56 доллара за баррель, WTI дешевела на 3,18% – до 27,43 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В конце прошлой недели цены на нефть показывали значительный рост в течение двух торговых сессий подряд на сообщениях о том, что ОПЕК+ обсудит возможность сокращения добычи нефти совокупно на 10 млн баррелей в сутки.

Однако позднее совещание стран ОПЕК+ с участием США перенесли на вторую половину следующей недели – предположительно, на 9 апреля. После этого цены снова перешли к снижению.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

18.03 / Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Информация о смертельном заболевании Путина не могла появиться без санкции со стороны властной группировки

22.02 / В Петербурге на митинг в поддержку фигурантов дела «Сети» вышли 200 человек

10.03 / В России решили провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре

07.02 / Инвалидам, ветеранам, вдовам: Путин подписал указ о выплате 75 тысяч каждому

25.03 / Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

11.02 / ВОЗ ожидает появление первой вакцины от коронавируса через полтора года

26.02 / «Тебе, дураку, давали время одуматься» – Сурков объяснил свой уход из Кремля

22.02 / Лутковская объяснила, почему ушла с трехсторонней контактной группы

06.03 / Bloomberg – запретам вопреки — Huawei нашёл применение своим технологиям среди швейцарских бурёнок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска