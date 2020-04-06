 

Названа новая версия возникновения коронавируса

06.04.2020, 8:16, Новости дня

Причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане (провинция Хубэй), к такому выводу пришла британская разведка, пишет Daily Mail.

Сообщается, что в Ухане расположены Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний, причем в последнем проводились опыты над животными, в том числе над летучими мышами, передает «Комсомольская правда» содержание публикации британского издания.

Американский эксперт биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт рассказал, что лично видел, как сотрудники этих лабораторий изучали вирусы, не соблюдая при этом технику безопасности. Он рассказал, что для подобных экспериментов нужен уровень защиты класса «четыре», а у китайских ученых был только класс «два», обеспечивающий минимальную защиту от заражения.

Достоверность новой версии разведки официальные британские и китайские власти не признали.

Ранее известный вирусолог профессор Виктор Зуев рассказал, что появлению новых инфекций, таких как COVID-19, гонконгский грипп, атипичная пневмония, «испанский грипп», именно в Китае способствуют местный климат, скученность населения и образ жизни китайцев.

Газета ВЗГЛЯД писала о панголинах, которые, предположительно, могли передать людям новый коронавирус.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / В немецком Ханау жертвами стрельбы в кальянных стали 8 человек

26.02 / Путин обратил внимание на участившиеся ДТП с участием такси

23.02 / В ДНР рассказали об обстреле Горловки со стороны ВСУ

26.02 / Экс-глава службы экономической разведки Франции станет ведущим на RT France

25.02 / Принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Рады заложило много рисков – нардеп Ткаченко

06.03 / Турция сообщила о гибели своих военных в Идлибе

30.03 / Вопрос дня: Как могут наказать за нарушение режима самоизоляции?

02.02 / Журналисты нашли хозяйку “собаки элитной породы”, с которой говорил нардеп от “Слуги народа”

31.03 / Россия учредила компанию “Росзарубежнефть”

09.02 / Стало известно содержание письма Трампа Путину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска