В Приморье решили ввести систему электронных пропусков

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06.04.2020, 8:16, Новости дня

В Приморском крае с 7 апреля вводится система электронных пропусков в рамках борьбы с распространением коронавируса, информирует пресс-служба правительства региона.

«С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно», – говорится в сообщении на сайте правительства.

В качестве пропуска необходимо будет использовать СМС, которое подтверждает право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей. 

Речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях и сотрудниках других предприятий и организаций, которые продолжат рабать в апреле, несмотря на объявление этого месяца нерабочим.

Отмечается, что мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса. 

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о продлении нерабочих дней с сохранением зарплаты до 30 апреля включительно.

После продления нерабочих дней власти регионов заявили о готовности ввести новые меры в борьбе с распространением нового коронавируса. Уточняется, что в некоторых городах планируют усилить требования к находящимся в режиме самоизоляции – в частности, ввести пропуска или разрешения на выход из дома в виде QR-кодов.



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