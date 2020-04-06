 

Сомнолог Александра Пучкова напомнила о необходимости соблюдать режим сна в период самоизоляции

06.04.2020, 8:09, Разное

В период самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 многие люди меняют распорядок дня, что может отрицательно сказаться на состоянии организма. Отечественный сомнолог, старший научный сотрудник РАН Александра Пучкова, напомнила о необходимости для укрепления иммунитета соблюдать режим сна.
Специалист говорит, что в период самоизоляции режим сна нужно соблюдать таким же, как он был до этого. Длительность ночного отдыха должна варьироваться в районе восьми часов, что поможет укреплять защитные функции организма. По словам сомнолога, сбои режима сна, регулярное превышение или сокращение рекомендуемого для отдыха времени, может привести к снижению иммунитета, «неадекватной» работе защитной системы и даже к аутоиммунным проблемам.

Нарушение в период самоизоляции режима сна чревато «рассинхронизацией». В этом состоянии организм перестаёт правильно определять время бодрствования и покоя. Александра Пучкова советует людям, находящимся в самоизоляции, выделять для сна около 8 часов в сутки, стараться ложиться и просыпаться в одно время. Кроме того, важно создавать правильные условия в спальне – максимальную затенённость и тишину, информирует интернет-портал «Радио Sputnik».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Эксперт сравнил качество камеры Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S10+

17.02 / Актриса Disney Никита Перл Валигва умерла в 15 лет от рака

02.04 / Мнение: Акт капитуляции

21.03 / Психологи рассказали, что делают перед сном счастливые пары

03.02 / Певица Анна Седокова поделилась собственными правилами улучшения жизни

06.05 / Ученые рассказали, что стоит за вкусовыми предпочтениями

08.02 / Таяние арктического льда меняет океанские течения

26.03 / Собянин анонсировал закрытие ресторанов и парков на время выходной недели

06.03 / Мнение: Эрдоган добился своего

23.03 / Мнение: Работа во время коронавируса: как устроиться в геймдев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска