Сомнолог Александра Пучкова напомнила о необходимости соблюдать режим сна в период самоизоляции

06.04.2020, 8:09, Разное

В период самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 многие люди меняют распорядок дня, что может отрицательно сказаться на состоянии организма. Отечественный сомнолог, старший научный сотрудник РАН Александра Пучкова, напомнила о необходимости для укрепления иммунитета соблюдать режим сна.

Специалист говорит, что в период самоизоляции режим сна нужно соблюдать таким же, как он был до этого. Длительность ночного отдыха должна варьироваться в районе восьми часов, что поможет укреплять защитные функции организма. По словам сомнолога, сбои режима сна, регулярное превышение или сокращение рекомендуемого для отдыха времени, может привести к снижению иммунитета, «неадекватной» работе защитной системы и даже к аутоиммунным проблемам.

Нарушение в период самоизоляции режима сна чревато «рассинхронизацией». В этом состоянии организм перестаёт правильно определять время бодрствования и покоя. Александра Пучкова советует людям, находящимся в самоизоляции, выделять для сна около 8 часов в сутки, стараться ложиться и просыпаться в одно время. Кроме того, важно создавать правильные условия в спальне – максимальную затенённость и тишину, информирует интернет-портал «Радио Sputnik».