 

Клинические исследования двух лекарств для терапии тяжелой формы COVID-19 начались в России

06.04.2020, 8:08, Новости дня

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начинает клинические исследования двух уже существующих биологических препаратов для терапии тяжелой формы коронавируса, сообщили в пресс-службе компании.

«Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение клинического исследования эффективности и безопасности олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) в лечении пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19», – передает РИА «Новости»  сообщение «Р-Фарм».

Данные препараты обычно применяются для терапии аутовоспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, гигантоклеточного артериита, а также цитокинового шторма.

Исследование пройдет в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице №52 в Москве, городской клинической больнице №40 в Коммунарке, а также в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге. В дальнейшем к исследованиям будут подключены и другие российские центры, отметили в компании.

«Предварительные данные из разных стран мира указывают на то, что блокирование гиперактивации иммунитета на уровнях интерлейкина-1 или интерлейкина-6 может быть эффективным в терапии пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией, стабилизировать их состояние, приводить к дальнейшей положительной динамике благодаря подавлению или предотвращению цитокинового шторма (упрощенно – иммунная система убивает организм)», – сообщил директор медицинского департамента «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить необходимое число коек для госпитализации пациентов с коронавирусом, сформировать резерв лекарств, медизделий и тест-систем.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / “Укрпошта” возобновила прием посылок в Китай

20.02 / Здесь рассусоливать нельзя: Путин рассказал, как принимал решение об отставке правительства

18.02 / Подведены итоги «Недели безопасного Рунета»

22.03 / В Украине армия будет патрулировать улицы во время карантина

13.02 / Арахамия: Иванисов меня обманул. Мы сейчас вообще не общаемся

12.02 / Проект открытия пунктов пропуска в Счастье и Золотом должен быть разработан до следующей встречи в Минске – Олифер

17.02 / Контрабанду леса на сотни миллионов рублей пресекли в Томской области

12.03 / Кудрин предупредил о наступающем кризисе мировой экономики

17.02 / Till The End. Линдеманн использовал в презентации новой композиции русский мат. Аудио

08.03 / Le Monde – переговоры Лондона и Брюсселя по брекситу омрачены серьёзными разногласиями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска