Клинические исследования двух лекарств для терапии тяжелой формы COVID-19 начались в России

06.04.2020, 8:08, Новости дня

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начинает клинические исследования двух уже существующих биологических препаратов для терапии тяжелой формы коронавируса, сообщили в пресс-службе компании.

«Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение клинического исследования эффективности и безопасности олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) в лечении пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение «Р-Фарм».

Данные препараты обычно применяются для терапии аутовоспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, гигантоклеточного артериита, а также цитокинового шторма.

Исследование пройдет в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице №52 в Москве, городской клинической больнице №40 в Коммунарке, а также в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге. В дальнейшем к исследованиям будут подключены и другие российские центры, отметили в компании.

«Предварительные данные из разных стран мира указывают на то, что блокирование гиперактивации иммунитета на уровнях интерлейкина-1 или интерлейкина-6 может быть эффективным в терапии пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией, стабилизировать их состояние, приводить к дальнейшей положительной динамике благодаря подавлению или предотвращению цитокинового шторма (упрощенно – иммунная система убивает организм)», – сообщил директор медицинского департамента «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить необходимое число коек для госпитализации пациентов с коронавирусом, сформировать резерв лекарств, медизделий и тест-систем.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф