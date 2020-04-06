Подростки сбежали из дома, украв у родителей 700 тыс. рублей в Москве

06.04.2020, 8:08, Новости дня

Двое подростков 2006 и 2007 годов рождения ушли в воскресенье вечером из дома на севере Москвы, позднее их обнаружила полиция, сообщили СМИ.

Как передает Пятый канал, брат и сестра взяли с собой вещи и порядка 700 тыс. рублей наличными. По предварительной версии, они ушли из дома из-за конфликта с родителями.

«В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказали в столичном главке МВД.

В ведомстве устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.