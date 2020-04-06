Российские военные в Сербии приступили к борьбе с коронавирусом

06.04.2020, 7:53, Новости дня

Российские военные медики приступили к выполнению работ по дезинфекции объектов в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Белграде, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Военнослужащие провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что на территории военно-медицинской академии Вооруженных сил Сербии развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

Ранее на аэродром Батайница в Сербии прибыл 11-й самолет Ил-76 ВКС России, который доставил специалистов и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, для помощи Сербии РФ 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».

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