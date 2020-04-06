Ученые объяснили опасность избыточного употребления фруктозы

06.04.2020, 7:53, Разное

Индийские исследователи рассказали об опасности избыточного употребления фруктозы. Подсластители негативно воздействуют на организм человека, поскольку фруктоза не в состоянии урегулировать инсулин или глюкагон в отличие от глюкозы.

Недавно фруктозу начали позиционировать в качестве альтернативы сахару и другим сладким продуктам. На фоне этого употребление подсластителей резко возросло, а вместе с этим у людей, перешедших на фруктозу, увеличились риски развития ожирения, сахарного диабета второго типа или рака.

Главная проблема чрезмерного употребления глюкозы заключается в том, что метаболиты подсластителя: гликоальдегид и глиоксаль могут повредить мембраны ДНК. А это способно привести к развитию различных заболеваний. Ученые советуют употреблять больше фруктов, в которых содержится много естественной фруктозы, не вызывающей патологий по сравнению с искусственными сахарозаменителями.