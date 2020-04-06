 

Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 95 тыс. человек

06.04.2020, 7:48, Новости дня

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 95 тыс. 391, всего скончались 1 тыс. 434 человека, информирует Институт Роберта Коха.

За последние сутки в стране было выявлено 3 тыс. 677 новых случаев заражения, число скончавшихся составило 92, передает РИА «Новости».

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (24 тыс. 974), Баден-Вюртемберге (19 тыс. 395) и Северном Рейне-Вестфалии (19 384). В Берлине зафиксировано 3 тыс. 670 случаев заболевания.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В субботу представитель Сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель сообщил, что США заполучили 200 тыс. респираторных масок, которые предназначались Германии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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