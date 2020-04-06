 

В Великобритании из тюрем выпустят четыре тысячи заключённых из-за угрозы коронавируса

06.04.2020, 7:42, Новости дня

В Великобритании из тюрем временно освободят четыре тысячи заключённых в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса, передаёт The Times. Несмотря на то, что осуждённые за насильственные или сексуальные преступления, выпущены не будут, источники в правительстве опасаются того, что некоторые из освобождённых могут пойти на повторные преступления.


Reuters

Министерство юстиции Великобритании объявило об освобождении из тюрем около 4 тыс. заключенных, которые не совершали насильственные действия, несмотря на опасения относительно того, что некоторые из них могут пойти на повторные преступления, сообщает The Times. 

Как отмечает издание, на подобный шаг в правительстве пошли с целью сдерживания распространения коронавируса в стране. Премьер-министр Борис Джонсон подписал распоряжение на прошлой неделе, после того как его предупредили о том, что тюремный персонал не сможет справиться с возможной вспышкой заболевания среди заключённых.

Ожидается, что от временно освобождённых преступников потребуют оставаться дома, а отслеживать их будут с помощью электронных устройств. 

Для того чтобы иметь право на освобождение, заключённые должны отбыть по крайней мере половину срока лишения свободы.

В министерстве подчеркнули, что заключённые, осуждённые за насильственные или сексуальные преступления, а также лица, представляющие угрозу национальной безопасности или опасность для детей, рассматриваться не будут.

Осуждённые за преступления, связанные с коронавирусом, в том числе пойманные на попытке заразить медицинских работников или краже средств индивидуальной защиты, также не получат шанс на временное освобождение.

Однако источники в правительстве отметили, что нет никаких гарантий того, что освобождённые не будут повторно совершать правонарушения.

«Некоторые из этих людей продолжат совершать преступления. Это неизбежно», — заявил неназванный источник издания.

В настоящий момент коронавирус уже выявили у 88 британских заключённых и 15 сотрудников тюрем, пишет The Times. 



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