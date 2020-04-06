 

Число умерших от коронавируса в Индии превысило 100 человек

06.04.2020, 7:30, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом в Индии к утру понедельника достигло 4067 человек, включая 109 умерших, сообщило министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии.

В это число входят 3666 человек, проходящих лечение, 291 выздоровевший, 109 погибших и один человек, мигрировавший из страны, передает РИА «Новости».

Самое большое число зараженных – в штате Мадхья-Прадеш, где выявлены 690 инфицированных, следом с 571 заразившимся идет Тамилнанд, далее идет столичная территория Дели, где подтверждены 503 случая заражения.

Напомним, с 25 марта в Индии объявлена трехнедельная «общенациональная блокировка». Жителей страны попросили не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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