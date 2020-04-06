 

Умерла 86-летняя канадская актриса Ширли Дуглас

06.04.2020, 7:30, Разное

Сегодня, в понедельник, 6 апреля, стало известно о смерти 86-летней канадской актрисы Ширли Дуглас. Сообщение о кончине матери разместил в Twitter-аккаунте её сын, киноактёр Кифер Сазерленд.
В посте актёр написал, что смерть Ширли Дуглас наступила вследствие осложнений после перенесённой пневмонии. Сазерленд уточнил, что болезнь не была связана с распространяющимся в мире коронавирусом COVID-19. В публикации сын назвал свою мать необыкновенной женщиной и актрисой, прожившей невероятную и очень яркую жизнь.

Ширли Дуглас наиболее запомнилась зрителям по роли, сыгранной в чёрно-белой картине «Лолита», снятой в 1962 году режиссёром Стэнли Кубриком по роману Владимира Набокова. В «копилке» артистки более десятка воплощённых на экране киноперсонажей и участие в телевизионных проектах. Дуглас отмечена несколькими премиями за работу в кино и волонтёрскую деятельность, награждена местом на Стене Славы в Национальном центре искусств в Оттаве.



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