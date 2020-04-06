В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

06.04.2020, 7:30, Новости дня

В США прожившие в браке 51 год супруги скончались от осложнений из-за коронавирусной инфекции в один день, сообщил сын умерших Бадди Бейкер.

По словам мужчины, его 74-летний отец Стюарт Бейкер и 72-летняя мать Эдриан Бейкер умерли 29 марта с разницей в шесть минут, передает РИА «Новости».

«Мои родители были были два прекрасных человека, которые повлияли на мою жизнь и жизни других, и, к сожалению, мы потеряли их обоих с разницей в минуты», – цитирует Бейкера-младшго телеканал ABC.

Он добавил, что у родителей было идеальное здоровье, однако в прошлом месяце врач диагностировал у них легкую пневмонию. Позже, когда супругам стало хуже, они пошли в больницу. Отца, у которого также была астма, госпитализировали, а мать отправили домой.

В результате у Бейкера-старшего выявили коронавирус, который, как сообщил сыну врач, не оставил тому шансов. Дети не стали рассказывать об этом матери, но решили положить ее в больницу «на всякий случай», при этом уже через 45 минут после госпитализации врачи позвонили мужчине и предупредили, что Эдриан также в тяжелом состоянии.

В конечном итоге родные заболевших решили отключить их от аппаратов ИВЛ и позволили им умереть естественным путем, но сотрудников госпиталя попросили, чтобы при этом супругам разрешили быть в одной палате.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США превысило 321,7 тыс. человек, 9 132 человека умерли. Ситуацию с COVID-19 в США сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор. Глава Белого дома Дональд Трамп предсказал в Соединенных Штатах еще «много смертей» в ближайшее время.

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