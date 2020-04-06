Бюджетный iPhone SE 2020 станет доступным в начале мая

06.04.2020, 7:30, Разное

Американский технологический гигант Apple готовится вскоре представить новый iPhone SE 2020, относящийся к бюджетному сегменту. По данным, обнародованным на онлайн-площадке JD.com, гаджет станет доступным поклонникам «яблочного» бренда уже в начале мая текущего года.

Согласно имеющейся информации, премьера iPhone SE 2020, известного также как iPhone 9, запланировано должна состояться в середине апреля. Примерно через две недели, в первой декаде мая, производитель начнёт поставку данных устройств. Цена нового iPhone SE будет варьироваться в районе 400 долларов.

Новинка работает на платформе Apple A13. Объём оперативной памяти равняется 3 Гб, встроенной – 64/128/256 Гб в зависимости от конфигурации. Покупателям будет доступен гаджет с тремя вариантами цвета корпуса.