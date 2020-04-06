В британской разведке озвучили новую версию появления коронавируса

06.04.2020, 7:09, Разное

Британская разведка пояснила о новой версии появления коронавируса. Она согласуется с более ранними догадками о том, что COVID-19 является продуктом китайской лаборатории, где не соблюдался должный уровень безопасности, но власти Китая и Великобритании отрицают версию разведчиков.

Представители британской разведки отмечают, что в Ухане есть два учреждения, претендующих на роль очага распространения коронавируса: Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний. В последнем проводилось множество экспериментов на животных, среди которых присутствовали летучие мыши.

Американский профессор и эксперт по биобезопасности Ричард Эбрайт добавляет, что видел китайские лаборатории, где изучаются вирусы. Он скептически отнесся к их уровню защиты и технике безопасности. По словам ученого, подобные учреждения должны иметь уровень защиты класса «четыре», а там использовали только класса «два».