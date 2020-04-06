Давиденко: Считаете, что сегодня в аптечном бизнесе гребут лопатой? Я собственник такого бизнеса – обороты упали в 2,5 раза

06.04.2020, 7:06, Новости дня

Предположение, что в связи со вспышкой коронавируса владельцы медицинского и аптечного бизнеса получают сверхприбыли, в корне ошибочное. Об этом в авторской программе главреда издания “ГОРДОН” Алеси Бацман сказал бизнесмен, экс-депутат Киевского городского совета, блогер Алексей Давиденко.

“Те, кто считает, что сегодня в медицинском и аптечном бизнесе гребут лопатой… Я перед вами сижу, собственник такого бизнеса – даже у нас обороты уже упали в два с половиной раза. Я не знаю, что вообще можно говорить обо всех остальных, не связанных с медициной, бизнесах”, – отметил он.

По его словам, товары конечного пользования (бандажи, протезы, тонометры и т.д.), которыми в основном торгуют его сети, сейчас никого не интересуют.

“Поверьте мне: люди уже три недели не покупают и не интересуются ничем, кроме масок, перчаток, дезинфекторов, бактерицидных ламп, инфракрасных термометров и пульсоксиметров. Может быть, еще иногда витамины – типа цинка, витамина С. Все! Вообще абсолютное потребление, кроме продуктов и “кошика”, который объявили как защиту от коронавируса, остановилось. Плановые операции остановились, амбулаторный прием остановился, поликлиническая служба практически остановлена”, – заявил Давиденко.

Он считает, что его “подушки безопасности” как собственника бизнеса, в котором занято около 150 человек, хватит на полтора-два месяца.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 10.00 5 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 1251, 32 человека (11 мужчин и 21 женщина) скончались. Полностью выздоровело 25 украинцев.