Экс-премьер Ливии скончался от коронавируса

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06.04.2020, 7:06, Новости дня

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался от коронавирусной инфекции в одной из египетских больниц. Об этом сообщило египетское издание Al Youm As Sabi.

67-летний ливийский политик попал в больницу 27 марта. По данным издания, Джибриль также испытывал проблемы с сердцем.

Джибриль был премьер-министром Ливии с марта по октябрь 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи. В последние годы возглавлял ливийскую партию “Альянс национальных сил”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,2 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, 66,5 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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