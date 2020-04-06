Экс-премьер Ливии скончался от коронавируса

06.04.2020, 7:06, Новости дня

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался от коронавирусной инфекции в одной из египетских больниц. Об этом сообщило египетское издание Al Youm As Sabi.

67-летний ливийский политик попал в больницу 27 марта. По данным издания, Джибриль также испытывал проблемы с сердцем.

Джибриль был премьер-министром Ливии с марта по октябрь 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи. В последние годы возглавлял ливийскую партию “Альянс национальных сил”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,2 млн, из них более 252 тыс. выздоровели, 66,5 тыс. умерли.