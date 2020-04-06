10 самых загруженных аэропортов Китая

06.04.2020, 7:01, Новости дня

Несмотря на то, что пандемия коронавируса существенно пошатнула экономику Китая, эта страна по результатам 2019 года стала одним из крупнейших международных транспортных хабов. Количество пассажиров, которые прибывали в аэропорты Китая, составило 1,35 миллиардов человек, что на 6,9% выше, чем в 2018 году, согласно данным Администрации гражданской авиации Китая.

В 39 аэропортах страны годовое число пассажиров превысило 10 миллионов человек. В 35 аэропортах число пассажиров было от 2 до 10 миллионов.

Конечно, восстановление экономики и компаний после окончания эпидемии займет достаточно продолжительное время, однако аэропорты из первой десятки по пассажиропотоку восстановятся быстрее других, так как являются крупными хабами, а их общий пассажиропоток превысил 40 миллионов человек.

Ниже мы расскажем об этих аэропортах подробнее.

10. Международный аэропорт Ханчжоу Сяошань

Это основной аэропорт, обслуживающий город Ханчжоу. Из аэропорта летают рейсы по всему Китаю, а также по ряду международных направлений, прежде всего, в Юго-Восточной Азии. В 2019 году число пассажиров достигло 40 108 405 человек.

9. Международный аэропорт Чунцин Цзянбэй

Аэропорт обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. В 2019 году число пассажиров достигло 44 786 722.

8. Шанхайский международный аэропорт Хунцяо

Это один из двух аэропортов Шанхая. Он обслуживает как международные, так и внутренние рейсы, в частности, в Японию, Южную Корею и другие страны. Число пассажиров в 2019 году достигло 45 637 882 человек.

7. Международный Аэропорт Сиань

Это главный аэропор , который обслуживает столицу китайской провинции Шаньси – город Сиань. Аэропорт является хабом для авиакомпании Joy Air и Hainan Airlines и ряда других китайских авиакомпаний. Число пассажиров в 2019 году достигло 47 220 547 человек.

6. Международный аэропорт Куньмин Чаншуй

Этот аэропорт обслуживает столицу китайской провинции Юньнань – город Куньмин. Этот аэропорт является одним из крупнейших хабов и стыковочной площадкой для рейсов между Южной и Юго-Восточной Азией. Число пассажиров в 2019 году достигло 48 075 978 человек.

5. Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань

Это один из самых загруженных аэропортов в мире не только по числу пассажиров, но также и по перевозкам грузов. В 2019 году число пассажиров составило 52 931 925 человек.

4. Международный аэропорт Чэнду Шуанлю

Это крупный аэропорт, который располагается в китайской провинции Сычуань. В 2019 году число пассажиров достигло 55 858 552 человек.

3. Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь

Это главный аэропорт Гуанчжоу. Он обслуживает более ста направлений в основном внутри страны. В 2019 году число пассажиров достигло 73 378 475 человек.

2. Международный аэропорт Пудун

Этот аэропорт обслуживает Шанхай. В 2019 году число пассажиров достигло 76 153 455 человек.

1. Международный аэропорт Шоуду

Это крупнейший аэропорт Пекина, а также всего Китая. Кроме того, он является одним из крупнейших в мире. Аэропорт Шоуду — главный узловой аэропорт для Air China. В 2019 году число пассажиров достигло 100 013 642 человек.