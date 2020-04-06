Роспотребнадзор начинает домашнее “коронотестирование”

06.04.2020, 7:00, Новости дня

Роспотребнадзор начнет проводить тесты на коронавирус на дому. Процедура будет происходить бесконтактным способом и не потребует назначения врача.

Тестирование разработано учеными Центрального НИИ эпидемиологии и позволяет выявить инфекцию на ранних стадиях, даже когда симптомов болезни нет.

Исследования начнут проводить уже с сегодняшнего дня, на коммерческой основе. Специалист Центра молекулярной диагностики будет выезжать на дом. Он расскажет, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и затем увезет контейнер с биоматериалом на исследование.

Результат теста обещают предоставить через один-два дня по электронной почте, сообщает телеканал "Россия 24".