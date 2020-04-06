В КНР отзывают более 1,4 тысячи автомобилей Audi

06.04.2020, 6:53, Разное

Сотрудники компании FAW-Volkswagen Automotive Co. намерены отозвать с рынка Китая 1 422 автомобиля Audi. Причиной такого шага производителя является вероятный риск воспламенения машин.

Согласно имеющейся информации, немецкая фирма Volkswagen собирается возвратить дилерам модификации Audi TT, ранее ввезенные на китайский рынок. Речь идет о транспортных средствах, которые были сконструированы с 5 февраля 2015 года по 29 июня 2018 года.

Отзывать автомобили из Китая немецкая компания намерена начать 10 апреля. По словам ее представителей, в нескольких машинах присутствует риск возгорания баков с бензином в случае попадания в дорожную аварию. Эксперты предполагают, что причиной этому является дефект, имеющийся в самой конструкции. Официальные дилеры Audi на территории Китая на бесплатной основе осмотрят автомобили и заменят поврежденные детали.