 

Трамп скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США

06.04.2020, 6:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что число жертв нового коронавируса в США окажется меньше прогнозируемых ранее 100 тысяч человек.

«Мы надеемся, что мы не дойдем до этих цифр и останемся насколько возможно дальше от них», – цитирует Трампа РИА «Новости».

Напомним, в конце марта США опередили Китай по числу жертв коронавируса, а также вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США оказалась вдвое выше среднемировой.

В Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. американцев. По данным Университета Джонса Хопкинса число заразившихся коронавирусом в США уже превысило 335,5 тыс. человек, 9 562 человека умерли.

Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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