В Приморье пассажира рейса из Токио принудительно направили в больницу

06.04.2020, 6:48, Новости дня

Житель Приморья с повышенной температурой, прибывший во Владивосток рейсом из Токио, отказался следовать на обязательный карантин, его оштрафовали на 30 тыс. рублей и отправили в инфекционную больницу, информирует Дальневосточное управление на транспорте МВД.

«По прибытии в аэропорт города Владивостока авиарейса «Токио-Владивосток» сотрудниками транспортной полиции задержан гражданин, отказавшийся добровольно следовать на обязательный 14-дневный карантин, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», – приводит сообщение управления РИА «Новости».

По данным управления, мужчина знал о мерах в связи с распространением в РФ коронавируса, но не собирался отправляться в обсервацию. В отношении него составили протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» с наложением штрафа в 30 тыс. рублей.

«Так как у мужчины наблюдалась повышенная температура тела, после составления административного протокола он был в принудительном порядке направлен в инфекционное отделение Краевой клинической больницы №2», – отмечает полиция.

К утру понедельника во Владивостоке подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом, два человека выписаны, один умер.

Напомним, в РФ число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, общее число инфицированных в мире превысило 1 млн 133 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.