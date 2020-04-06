Соловьев дал совет жалующимся на нехватку масок в аптеках

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06.04.2020, 6:48, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок в аптеках.

«Если бы те люди, которые кричат, что невозможно купить в аптеке маску, то время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили на то, чтобы приготовить эту маску, то им самим было бы спокойней. Ну, не приготовить, а сделать. При том, можно уже даже не сшивать, уже можно и свернуть», – передает РИА «Новости» слова журналиста в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Ранее глава «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что депутаты фракции разработали проект закона, не допускающий завышения аптеками цен на лекарства.

Отметим, что ФАС не получала официальных жалоб от аптек на поставщиков из-за повышения цен на медицинские маски после вспышки коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что необходимо закрывать аптеки, которые повышают цены из-за ажиотажа от нового коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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